«الصدأ» يضرب شاحنة تسلا الكهربائية «سايبر تراك»

أعرب أصحاب الشاحنة الكهربائية الجديدة سايبر تراك، التي تنتجها شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عن مخاوفهم من احتمالات تعرض أجزاء خارجية من الشاحنة للصدأ.

يأتي ذلك في حين تحدث إيلون ماسك، مؤسس ورئيس تسلا التنفيذي، أثناء الاحتفال بإطلاق الشاحنة الكهربائية الخفيفة عن استخدام «صلب مقاوم للصدأ فائق الصلابة» في صناعة جسم الشاحنة و«معدن شفاف» في الأجزاء الزجاجية منها.

وتحدث عن مشكلة الصدأ في البداية مجموعة من مستخدمي الشاحنة على موقع «نادي ملاك سايبر تراك». وقال مستخدم اسمه راكسر إن الصدأ ظهر على شاحنته بعد وقت قصير من شرائها، وبعد يومين فقط من الطقس الممطر.

وكتب راكسر «ظهرت نقاط برتقالية صغيرة، كانت صغيرة للغاية، لكنها ظهرت. بالطبع لم أغسل الشاحنة منذ شرائها لكنها تعرضت ليومين من المطر».

وكتب مستخدم آخر باسم «فيرتيجو» أنه لاحظ أيضاً ظهور نقاط برتقالية على جسم شاحنته بعد وقت قصير من تسلمها في أول فبراير الحالي. وأضاف إنه أخذ الشاحنة إلى شركة تسلا لعلاج هذه النقاط، لكنهم قالوا له إن المعدات والمواد اللازمة لإصلاحها غير موجودة حالياً وستتوافر الشهر المقبل.

يذكر أنه بعد 4 سنوات من الكشف عن مشروع تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة سايبر تراك، سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا أول دفعة من الشاحنة للعملاء، حيث قام ماسك بتسليم عدد منها لأصحابها شخصياً.

ولكن سعر الشاحنة جاء أعلى كثيراً من كل التوقعات والتقديرات المعلنة في السابق.

وعندما تم الكشف عن الشاحنة الجديدة قبل 4 سنوات على أساس بدء إنتاجها في أواخر 2021، كان السعر المفترض يتراوح بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم الشاحنة أخيراً بلغ سعر أرخص فئة منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر أعلى فئة إلى 100 ألف دولار.

ومع طرح الشاحنة الخفيفة الكهربائية سايبر تراك، تدخل تسلا إحدى قطاعات سوق السيارات الأعلى ربحية في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الشاحنات الخفيفة من السيارات الأكثر شعبية فيها. وفي العام الماضي، كانت الشاحنة الخفيفة شيفروليه سيلفرادو الأكثر مبيعاً في السوق الأمريكية. وفي السنوات السابقة كانت الشاحنة فورد إف، بفئاتها المختلفة، الأكثر مبيعاً في السوق.

وقال ماسك أخيراً إن تسلا تستهدف إنتاج 250 ألف شاحنة سايبر تراك سنوياً، لكنها قد لا تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.

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