اقتصاد بريطانيا يدخل في حالة ركود في النصف الثاني من 2023

دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الانتخابات المزمعة هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمئة بين يوليو وسبتمبر.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر .

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلاً في عام 2024.

وقال أليكس فيتش رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف «هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة».

وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج الاقتصادي انخفض 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو 0.2 بالمئة في نوفمبر. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى انخفاض 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

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