ارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى أكثر من 250%

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الأرجنتين الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 254.2 % سنوياً.



وقالت هيئة الإحصاء الأرجنتينية إن مؤشر الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 20.6 % شهرياً.

وارتفعت أسعار مستلزمات العناية الشخصية وخدمات النقل والاتصالات بشدة ليرتفع معدل التضخم في بداية العام إلى مستويات قياسية لم تسجلها البلاد منذ 1991.

يذكر أن معدل التضخم في الأرجنتين من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم الجهاز الحكومي للدولة وانخفاض الإنتاجية الصناعية وضخامة حجم الاقتصاد الموازي غير المسجل وهو ما يحرم الخزانة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة.

ويسعى الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثاً خافيير ميلي إلى إعادة الأرجنتين لمسار اقتصادي سليم من خلال برنامج تقشف صارم. وخفضت الحكومة قيمة عملتها المحلية البيزو بشدة وأعلنت خفض الدعم للوقود والمياه والكهرباء والنقل العام.

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