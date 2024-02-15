«أوبن أيه.آي» تتصدى لمجموعات قرصنة على منصة «تشات جي.بي.تي»

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي الأربعاء تصديها بالتعاون مع شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت لخمس مجموعات قرصنة وإلغاء حساباتها على المنصة.

وقالت الشركة المملوكة لمايكروسوفت إنها اكتشفت محاولة قراصنة من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا يحاولون استغلال تكنولوجيا المنصة لتحسين قدرتهم على القرصنة.

واستخدم القراصنة بشكل محدد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج آلياً. في الوقت نفسه استخدمت مجموعة قرصنة لترجمة وثائق فنية والبحث عن معلومات متاحة مجاناً.

كما امتلك القراصنة الإيرانيون والكوريون الشماليون وثائق للقرصنة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذه الحالات يتم استدراج الضحايا لإدخال معلومات حساباتهم الإلكترونية على مواقع قرصنة مزيفة بمساعدة رسائل بريد إلكتروني تبدو حقيقية بصورة خادعة.

وأكدت أوبن أيه.آي أن هذا الكشف يؤكد تقييمها بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل محدود في الهجمات السيبرانية مقارنة بأدوات القرصنة التقليدية. كما ذكرت مايكروسوفت أنها لم ترصد أي أنماط جديدة من هجمات القرصنة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يذكر أنه تم إطلاق منصة تشات جي.بي.تي للمحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي العام الماضي وحققت انتشاراً واسعاً، حيث تستطيع كتابة نصوص وتأليف مقطوعات موسيقية ومشاهد سينمائية تشبه منتجات الإنسان الطبيعي، اعتماداً على تغذيتها بكمية هائلة من المعلومات والبيانات.

وتثير تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المحتملة مخاوف كبيرة على مستوى العالم.

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