أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا لأول مرة منذ 4 شهور، وهو ما يؤكد نتائج المسوح الأخيرة التي أشارت إلى بدء تعافي السوق العقارية.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.1% شهرياً إلى 284691 جنيهاً إسترلينياً (357270 دولاراً). وأشارت تقارير صادرة عن مؤسستي التمويل العقاري هاليفاكس ونيشن وايد بيلدنج سوسايتي إلى بدء ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المساكن تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، في حين تحدت السوق التنبؤات بالتراجع نتيجة رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة البريطانية 14 مرة على التوالي. وكان العام الماضي الأسوأ لسوق العقارات البريطانية منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 والتي أدت إلى تراجع السوق بنسبة 15%. وتراجعت أسعار المساكن في العاصمة لندن بنسبة 5% خلال العام الماضي.

وفي تقرير منفصل قال مكتب الإحصاء إن معدل تضخم أسعار الإيجارات في لندن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6.9% سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع المستويات القياسية السابقة. وارتفعت الإيجارات الخاصة في بريطانيا بنسبة 6.2% سنوياً وهو نفس معدل الزيادة في ديسمبر الماضي.





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