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مكتوم بن محمد: طموحاتنا لا زالت في بدايتها ولا حدود لما يمكننا إنجازه

2/15/2024 5:32:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم أكثر من 5,500 شركة نشطة، ويرسخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية عبر توظيف أكثر من 41,500 موظف.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن اليوم أكثر من 5,500 شركة نشطة، ويرسخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية عبر توظيف أكثر من 41,500 موظف، كما بلغت الإيرادات الإجمالية في العام 2023 قرابة الـ 1.3 مليار درهم ووصلت الأرباح التشغيلية إلى 859 مليون درهم".

وأكد سموه "بفكره الريادي واستشرافه للمستقبل دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مركز دبي المالي العالمي قبل 20 عاماً، ونسعى اليوم من خلال رؤية سموّه المتجددة إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد "طموحاتنا لا زالت في بدايتها، خلال السنوات القادمة ستكون هناك خطط ومشاريع للتوسّع وتطوير السياسات والتشريعات لتلائم اقتصادات المستقبل، وسيكون المركز حاضنةً لأهم شركات الابتكار والتكنولوجيا المالية، والداعم الأهم للمؤسسات المالية والعائلية ورواد الأعمال، لا حدود لما يمكننا إنجازه والغد أفضل بإذن الله".


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