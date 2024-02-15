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رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد الشامسي

2/15/2024 5:32:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول محمد سعيد الشامسي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.


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