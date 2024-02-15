دبي تتصدر نمو القيمة السوقية للمساكن الفاخرة عالمياً

أكد تقرير مؤشر "سَفِلز لقطاع المساكن الفاخرة للمدن العالمية" تصدر دبي للنمو واحتلال المركز الأول من حيث القيمة السوقية لفئة المساكن الفاخرة، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 17.4 % في عام 2023، متفوقة في ذلك على المتوسط البالغ 2.2% المسجل في 30 مدينة رصدتها «سَفِلز»، وتتوقع سَفِلز أن تنمو الأسعار في الإمارة بنسبة تتراوح بين 4% و5.9%.

وقال التقرير: لا تزال القيمة السوقية في دبي تحافظ على تنافسيتها نسبياً وفقاً للمعايير العالمية بسعر يبلغ 850 دولاراً للقدم المربع الواحد، لتوفر من خلال ذلك تكلفة معيشة منخفضة نسبياً، فضلاً عن سهولة عملية الحصول على التأشيرة، والمناخ الأكثر دفئاً مقارنة بالعديد من الوجهات. وتمثل هذه الخصائص عوامل جذب حقيقية للمشترين الدوليين والمحليين، وفق ما ذكره باحثو سَفِلز في هذا التقرير.

وتبوأت مدن أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكانة الصدارة من حيث نمو القيم السوقية الكلية في عام 2023، حيث جاءت مومباي في المقدمة. وفي الوقت نفسه، تأثرت بعض المدن بالاضطرابات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها، خاصة في النصف الثاني من عام 2023. وسجلت نيويورك وسان فرانسيسكو بعض الانخفاضات طوال عام 2023، علماً أن الأولى (نيويورك) سجلت عودة طفيفة إلى المكاتب، بينما تعاني الأخرى (سان فرانسيسكو) من الاضطرابات التكنولوجية حتى الآن. ولا تزال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قائمة في هونغ كونغ، الأمر الذي يفرض تأثيرات سلبية تؤدي إلى عرقلة سوقها في قطاع المساكن الفاخرة، مع انخفاض قيم السوق الكلية بنسبة 3.7% على مدار العام.

وفي إطار استشرافها لعام 2024، تتوقع سَفِلز محافظة القيم السوقية الكلية للمدن العالمية على مستوياتها الإيجابية، وقد يحدث نمواً متواضعاً في أسعار الوحدات السكنية الفاخرة بنسبة 0.6% في 30 مدينة عالمية التي ترصدها سَفِلز، ما يعني انخفاضاً عن النسبة البالغة 2.2% التي تم تحقيقها في العام الماضي 2023.

وقالت كيلسي سيلرز، الشريك في سَفِلز العالمية للأبحاث: "في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة، سجّلت الأسواق السكنية الفاخرة في مدن العالم تباطؤاً في عام 2023 بعد عامين من المكاسب الكبيرة. ويتوقع انخفاض النمو بمستوى أعلى خلال العام الجاري 2024 نظراً لعودة الأسواق إلى الظروف التي تقترب من المستويات طبيعية، لكنها ستظل في المنطقة الإيجابية على نطاق واسع."

الثروات العالية

تشير التوقعات إلى أن سيدني ودبي ستكونان من أفضل المدن أداءً في العام المقبل نظراً لاستفادتهما من الزيادات في عدد سكانهما من أصحاب الثروات العالية. وتشهد سيدني مستويات عالية من الطلب على المنازل الفاخرة عالية الجودة، لكن العرض لا يزال منخفضاً. ومن المرجح أن يستمر هذا الخلل حتى عام 2024، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 8% إلى 9.9%.

وحققت دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.4 % خلال العام، لكن قد يسجل معدل النمو تباطؤاً هذا العام مع عودتها إلى النشاط الطبيعي.

وعلق أندرو كامينغز، رئيس الوكالة السكنية في سَفِلز الشرق الأوسط على ذلك بقوله: "يعزى النجاح المستمر الذي تحققه دبي في جانب كبير منه إلى النضج المستمر الذي تشهده المدينة. وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى والسلامة والأمن في المدينة، يمكنها ترسيخ مكانتها بسرعة لتكون الوجهة الأولى لأنماط الحياة الفاخرة. وترتفع الأسعار نتيجة نقص العرض من العقارات الجاهزة، إلى جانب تطوير مشاريع جديدة عالية الجودة. ومع ذلك لا يزال الطلب قوياً بسبب الطبيعة المتنوعة للمشترين الذين يختارون دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب في هذا القطاع بسبب الإصلاحات الإضافية للتأشيرات الحكومية، بما في ذلك خفض متطلبات الإنفاق للحصول على التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات.

وعلى ضوء انخفاض المعنويات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الصعبة، قد تشهد الأسواق السكنية الفاخرة في لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسول ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ مستويات انخفاض في الأسعار خلال العام الجاري.

وتضيف سيلرز: "نتوقع أن تظل الأسواق العالمية خاضعة للمراقبة عن كثب من قبل الكثيرين هذا العام. ونظراً لتوجّه العديد من الدول التي تمثل ما يقرب من 40% من سكان العالم إلى صناديق الاقتراع، قد يأتي قطاع الإسكان في مقدمة اهتمامات العديد من الناخبين وصانعي السياسات. وفضلاً عن ذلك، فإن احتمال لجوء البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة في منتصف وأواخر عام 2024، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز النشاط في أسواق العقارات الفاخرة، ما يرجح احتمال حدوث مفاجآت في الأسعار بالاتجاه الصعودي في النصف الثاني من العام."

أداء الإيجار والعوائد

سجلت دبي أيضاً زيادات في أسعار الإيجارات خلال العام بنسبة تقل قليلاً عن 10%، مقابل المتوسط المسجل بين المدن العالمية الأخرى البالغ 5.1% في مؤشر سَفِلز.

واحتلت لشبونة مرتبة الصدارة في نمو إيجارات المساكن الفاخرة بين 30 مدينة في المؤشر، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام الماضي.

وفي تعليقها على ارتفاع الإيجارات، قالت سيلرز: "على الرغم من تفشي حالة عدم اليقين الاقتصادي، أثبت سوق الإيجارات السكنية الفاخرة مرونته في عام 2023. واستمراراً للاتجاه السائد في العام الماضي، تجاوز نمو قيمة الإيجارات للمساكن الفاخرة القيم السوقية الكلية، حيث يعزى ذلك في جانب كبير منه إلى نقص العرض في كبرى الأسواق العالمية، وزيادة مستويات الطلب من الأفراد والعائلات ممن يتطلعون إلى شراء عقارات لهم، لكنهم يؤجلون ذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة.

نمو قيمة إيجارات المساكن الفاخرة في عام 2023



وفيما يتعلق بالعوائد، تتميز دبي بعوائدها المرتفعة مقارنة بمدن العالم الأخرى، حيث تصل إلى 4.8%. وفي المقابل، بلغ متوسط العائدات الإجمالية في جميع المدن العالمية 3.1%، ما يعكس نمواً أقوى في أسواق الإيجار مقارنة بأسواق البيع.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد النفقات المرتبطة بشراء وامتلاك وبيع العقارات في دبي من بين أدنى المعدلات عالمياً، حيث تصل إلى أقل من 10% من سعر شراء العقار، أي أقل بكثير من متوسط التكلفة في 30 مدينة عالمية، والذي يبلغ 15%.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز