الأرصاد تحذر رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية وأمطار رعدية متفرقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، هبوب رياح نشطة
تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
وذكرت أن طقس اليوم سيكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 19 درجة مئوية.
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