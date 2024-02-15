الأرصاد تحذر رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية وأمطار رعدية متفرقة

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس، هبوب رياح نشطةتزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وذكرت أن طقس اليوم سيكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا

للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 19 درجة مئوية.







