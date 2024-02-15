الأوقاف اكتمال استعدادات قطاع المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.بدر العتيبي، اكتمال استعدادات قطاع المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥هـ، وتسخير كافة الامكانيات والخطط والبرامج لهذا الشهر الفضيل.

وقال العتيبي في تصريح صحافي، إن قطاع المساجد يولي شهر رمضان المبارك اهتماماً خاصاً يتناسب مع مكانته الدينية من خلال توفير حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والاستضافات الداخلية والخارجية لتكون المساجد عامل جذب للمصلين وتوفير كافة السبل لهم للنهل من الأجر والمثوبة، موضحاً: إن ذلك يأتي جرياً على عادة القطاع السنوية وللمحافظة على ثقة المصلين التي نالها في الأعوام السابقة وتجديد الأنشطة وشحذ الهمم لتحقيق الأهداف المرجوة، والمساهمة بتقديم المساجد لرسالتها الدعوية.

وتابع: إن قطاع المساجد يؤدي رسالته بواسطة تسع إدارات تقدم الخدمات الإدارية والثقافية وتقوم بصيانة المساجد، وكذلك عقد اجتماعات دورية للوقوف على إنجاز الأعمال، مؤكداً أن هذا العام سيشهد مجموعة من الأعمال والفعاليات والتجهيزات، حيث بدأت الأعمال بتهيئة المساجد وإنهاء أعمال الصيانة وتوفير الصيانة الدورية اللازمة لها وتنظيفها وتجهيز مصليات النساء والساحات الخارجية، وتواجد فرق الصيانة الدورية على مدار (24) ساعة خاصة أن المساجد خلال هذه الفترة من العام تكون شعلة من نشاط، وكذلك حث المقاولين على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة الجذرية والإنشاءات وتجهيز الأعمال المدنية والكهربائية، والصوتيات والتكييف والمصاعد وتطبيق الشروط التعاقدية.

وأردف قائلاً: كما تم تجهيز المساجد بأعمال النظافة والتأكد من نظافة كافة مرافق المساجد وتوفير كميات كبيرة من مواد النظافة نظراً لزيادة أعداد المصلين، وبهدف توفير الراحة اللازمة لهم حتى يتمكنوا من أداء الصلوات على أكمل وجه.

وزاد: إنه تم اعتماد البرامج الدعوية والأنشطة الثقافية في المساجد وذلك مثل: مجالس الإفتاء والمحاضرات العامة والدورات العلمية ودروس التثقيف الشرعي والدروس التربوية والخواطر الإيمانية، مضيفاً: كما تم تسجيل حلقات المركز الرمضاني الإلكتروني الخامس للعالم الحالي بعنوان "في بيت النبوة" لمجموعة من المشايخ المتميزين بواقع 30 حلقة على أن يتم بثها طوال أيام الشهر الفضيل من خلال مواقع الوزارة المختلفة وتطبيق مساجد الكويت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الخطط الثقافية والبرامج الرمضانية لإدارات المساجد الست وأنشطة المراكز والمعتكفات الرمضانية علاوة على اعتماد الاستضافات من الدعاة والمحاضرين والقراء من خارج الكويت، كما تم توجيه إدارات المساجد لاختيار القراء المتطوعين المتميزين من غير شاغلي الوظائف الدينية لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام وفق الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

وأضاف العتيبي: إن هذه الأنشطة التي سيتم الإعلان عنها في حينه تأتي تحقيقاً لرسالة الوزارة الخاصة بترسيخ الوسطية والأخلاق الإسلامية، ونشر الوعي الديني والثقافي والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية ورعاية المساجد، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات والسعي الدائم نحو تطوير أساليب الدعوة في المساجد والعناية بها، مؤكداً حرص قطاع المساجد على المحافظة على ثقة ورضا المتعاملين بتقديم خدمات متميزة، وفتح قنوات التواصل مع جمهور المصلين والاستماع المباشر للاقتراحات والملاحظات لضمان التحسين المستمر للخدمات والالتزام بنشر الدعوة الإسلامية سعياً لتحقيق المستوى الريادي في العمل الإسلامي، مع الالتزام بالإشراف على المساجد ورعايتها وتوفير العلماء والعاملين المتميزين لأداء رسالتهما باعتبارها مركز الاشعاع الديني.