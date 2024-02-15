Thursday, 15 February 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فايز الجمهور تأجيل قسط الائتمان 6 أشهر قابلة للتجديد عن أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

2/15/2024 5:26:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس لجنة الاسكان البرلمانية فايز الجمهور، عن موافقة بنك الائتمان تأجيل قسط
البنك لمدة 6
أشهر قابلة للتمديد عن أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، مثمنا موقف وزير الاسكان والكهرباء ومجلس إ\ارة بنك الائتمان على تفاعلهم وإحساسهم بمعاناة اخوانهم أهالي ⁧‫المطلاع‬⁩ وجنوب‬⁩ عبدالله المبارك، وذلك بسبب عدم اكتمال البنية التحتية متمثلة بعدم وجود الصرف الصحي والخدمات الأساسية.

‏وبارك الجمهور تحقيق جزء من مطالبهم وقال: نعاهدهم بالمضي لتحقيق جميع مطالبهم المستحقة.

MENAFN15022024000130011022ID1107855952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث