فايز الجمهور تأجيل قسط الائتمان 6 أشهر قابلة للتجديد عن أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس لجنة الاسكان البرلمانية فايز الجمهور، عن موافقة بنك الائتمان تأجيل قسط
البنك لمدة 6
أشهر قابلة للتمديد عن أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، مثمنا موقف وزير الاسكان والكهرباء ومجلس إ\ارة بنك الائتمان على تفاعلهم وإحساسهم بمعاناة اخوانهم أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وذلك بسبب عدم اكتمال البنية التحتية متمثلة بعدم وجود الصرف الصحي والخدمات الأساسية.
وبارك الجمهور تحقيق جزء من مطالبهم وقال: نعاهدهم بالمضي لتحقيق جميع مطالبهم المستحقة.
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