رسمياً.. اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام رسمية، أن الاقتصاد البريطاني دخل رسمياً في مرحلة الركود.



ويتم تعريف الركود على أنه فترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نمواً.



وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 % بين تشرين الأول وكانون الأول.



وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% .



وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 % في الأشهر الثلاثة من تموز إلى أيلول.



وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد البريطاني في عام 2024.

