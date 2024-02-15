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رسمياً.. اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود

2/15/2024 5:21:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام رسمية، أن الاقتصاد البريطاني دخل رسمياً في مرحلة الركود.


ويتم تعريف الركود على أنه فترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نمواً.


وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 % بين تشرين الأول وكانون الأول.


وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% .


وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 % في الأشهر الثلاثة من تموز إلى أيلول.


وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد البريطاني في عام 2024.


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