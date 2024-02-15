رسمياً.. اقتصاد بريطانيا يدخل مرحلة الركود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام رسمية، أن الاقتصاد البريطاني دخل رسمياً في مرحلة الركود.
ويتم تعريف الركود على أنه فترتين متتاليتين مدة كل منهما 3 أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نمواً.
وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 % بين تشرين الأول وكانون الأول.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1% .
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 % في الأشهر الثلاثة من تموز إلى أيلول.
وقال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد البريطاني في عام 2024.
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