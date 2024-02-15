لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !
التاريخ
2/15/2024 5:21:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 330 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارا في الأردن اليوم الخميس .
ووصلت سعر الاونصة الى 1994 دولارا في التداولات العالمية .
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.9 دينارا للشراء منهم.
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