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الهلال الأحمر: لم نتسلم أي مساعدات عبر معبر رفح منذ أسبوع

2/15/2024 5:20:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه لم يتسلم أي مساعدات عبر معبر رفح منذ نحو أسبوع؛ بسبب استمرار مظاهرات "الإسرائيليين" التي تعرقل عملية تفتيش الشاحنات من قِبل سلطات الاحتلال عند معبر العوجا.

وقد أغلق عشرات "الإسرائيليين" معبر العوجا الواقع على الحدود“الإسرائيلية” المصرية، ومنعوا وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في الأثناء، لا يزال معبر كرم أبو سالم يعمل لإدخال المساعدات لمنظمات الأمم المتحدة والمساعدات الأخرى.

وتتواصل مظاهرات منذ أسابيع أمام معبري كرم أبو سالم والعوجا القريبين من قطاع غزة، وذلك من أجل منع إدخال المساعدات إلى القطاع، وللضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وقد تساءل مقال في صحيفة“فاينانشيال تايمز”، عن السبب وراء إخفاق وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة، وهم في أمسّ الحاجة إليها، وقال التقرير إن عمليات التفتيش والمشكلات الأمنية تعرقل وصول المواد الغذائية، رغم المجاعة التي تلوح في الأفق في القطاع المحاصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن شِحنة المساعدات، التي كان من الممكن أن تطعم أكثر من مليون فلسطيني لمدة شهر، ظلت راكدة في ميناء أشدود "الإسرائيلي" لأسابيع، ثم قالت السلطات الإسرائيلية إنها لن تفرج عنها.

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