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وول ستريت جورنال: واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

2/15/2024 5:20:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وزارة الخارجية الأميركية تحقق في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استُخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين.

وأضافت أن السلطات الأميركية تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 125 مواطنا.

ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى أن المحققين يشتبهون في أن إسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات في تلك الغارة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت إن مختبر أدلة الأزمات لديها تحقق من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض.

الفسفور الأبيض مادة تحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضها للهواء، ويمكن أن تستمر في الاحتراق داخل اللحم، وتسبب ألمًا مروعًا وإصابات خطيرة ولا يمكن إخمادها بالماء.

والقنابل الفسفورية محرمة دولياً بموجب اتفاقية جنيف لعام 1980، التي نصّت على تحريم استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد
28576 مواطنا، وإصابة أكثر من 68291 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

MENAFN15022024000205011050ID1107855907

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