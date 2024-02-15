وزيرة خارجية استراليا: أي عملية برية في رفح ستجلب المزيد من الدمار للمدنيين

MENAFN - Palestine News Network ) كانبرا/PNN- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن أي عملية برية إسرائيلية في رفح المكتظة بالمواطنين، من شأنها أن تجلب المزيد من الدمار إلى أكثر من مليون مدني يبحثون عن مأوى.

ووجهت وزيرة الخارجية الأسترالية في تدوينة نشرتها على منصة "إكس"، رسالة إلى إسرائيل: "استمعوا للعالم، ولا تسلكوا هذا الطريق".

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة المحاصر، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على القطاع في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

اليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 28576 مواطنا، وإصابة أكثر من 68291 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.



