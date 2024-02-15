تدهور الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- شهد الوضع الصحي لمراسل الجزيرة الزميل إسماعيل أبو عمر تدهورا خلال الساعات الماضية، بعد تجدد النزيف في ساقه اليسرى.
ومن المقرر أن يجري الأطباء في المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، عملية جراحية طارئة للزميل إسماعيل لوقف النزيف، كما يحتاج إلى نقل دم إضافي نتيجة استمرار النزيف.
كما يصف الأطباء وضع
المصور الصحفي أحمد مطر بالخطير، وهو الآن يرقد في غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرأس واستخراج شظية من رأسه.
وكان الزميل إسماعيل والمصور الصحفي أحمد مطر أصيبا الثلاثاء الماضي، بقصف مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة ميراج شمال رفح.
في سياق متصل، قال محمد الأسطل، طبيب مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر، إن إسماعيل أُدخل إلى العناية المركزة بسبب استمرار النزيف. وأضاف أن وضعه حرج وأن هناك صعوبات تواجه الطاقم الطبي في تقديم العلاج له؛ من أبرزها: نقص الإمكانات الطبية.
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