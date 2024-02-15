ميقاتي: سنقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن حكومته ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، ضد "إسرائيل" بعد تماديها في العدوان على لبنان.
وأدان ميقاتي عدوان الاحتلال المتمادي على جنوب لبنان، والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية، حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف "الاسرائيلي".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت
مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم
شكوى جديدة عاجلة
ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي".
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