ميقاتي: سنقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن حكومته ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، ضد "إسرائيل" بعد تماديها في العدوان على لبنان.

وأدان ميقاتي عدوان الاحتلال المتمادي على جنوب لبنان، والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل أمس في النبطية، حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة بالقصف "الاسرائيلي".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "ازاء التمادي في هذا العدوان الاسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت

مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم

شكوى جديدة عاجلة

ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي".