هيئة الأسرى تنشر تفاصيل التنكيل بحق عدد من المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل التنكيل الذي تعرض له عدد من المعتقلين أثناء اعتقالهم في مناطق متفرقة من الضفة، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، بأن الاحتلال داهم منزل المعتقل حمزة سليمان ارشيد (30 عام) من مدينة جنين، واعتقله بصحبة أشقائه (خالد، وصلاح الدين، وعبد القادر)، مستعينة بالكلاب الشرسة المسعورة، التي هاجمته، وعضدته في يده اليسرى، فأصابته بجروح بالغة، وبالرغم من صراخه من شدة الألم، لم يتم علاجه، بل واصل الجنود التنكيل به وبأشقائه داخل الجيبات العسكرية، وضربهم بشدة وصولا إلى معتقل حوارة.

كما تعرض المعتقل محمد جرادات في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي للشبح والضرب الشديد خلال تواجده في معتقل عتصيون حتى فقد الوعي، علما أنه يعاني نقصا حادا في الدم وهو بحاجة إلى دواء وفحوصات عاجلة، لكن عيادة المعتقل ترفض عرضه على الطبيب، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

أما المعتقل أسيد حامد من بلدة سلواد شرق رام الله، القابع في سجن عوفر، فقد اعتُقل من منزل ذويه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتعرض لضرب الجنود المبرح، إذ ما زالت آثار الكدمات على يديه وقدميه حتى اليوم، كما أصيب بالتهاب شديد في إصبع قدمه اليمنى، وطلب العلاج أكثر من مرة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وحُول إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.



