باريس سان جيرمان يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Amman Net) وضع باريس سان جيرمان الفرنسي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلّبه على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدفين دون ردّ الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.
وبصم على هدفي الفريق الباريسي كلّ من كيليان مبابي (58) وبرادلي باركولا (70).
وهو الهدف الأوّل لباركولا (21 عاماً) في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل سجّل مبابي في آخر 6 مباريات له أمام فرق إسبانية ضمن منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية.
كما بصم النجم الفرنسي على 9 من آخر 13 هدفاً لباريس سان جيرمان في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.
وقدّم الضيوف شوطاً أولاً مميزاً وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة دون تجسيمها.
أمّا الشوط الثاني فقد شهد سيطرةً باريسية مطلقةً أثمرت هدفين.
وتُجرى مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 5 مارس المقبل على أرضية ملعب "أنويتا".
MENAFN15022024000209011053ID1107855900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.