باريس سان جيرمان يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وبصم على هدفي الفريق الباريسي كلّ من كيليان مبابي (58) وبرادلي باركولا (70).

وهو الهدف الأوّل لباركولا (21 عاماً) في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل سجّل مبابي في آخر 6 مباريات له أمام فرق إسبانية ضمن منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية.

كما بصم النجم الفرنسي على 9 من آخر 13 هدفاً لباريس سان جيرمان في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وقدّم الضيوف شوطاً أولاً مميزاً وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة دون تجسيمها.

أمّا الشوط الثاني فقد شهد سيطرةً باريسية مطلقةً أثمرت هدفين.

وتُجرى مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 5 مارس المقبل على أرضية ملعب "أنويتا".