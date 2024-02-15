بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الإماراتية في عمان، أن خدمة تصديق المستندات في سفارة الإمارات العربية المتحدة في الأردن أصبحت متاحة حصريًا عبر الإنترنت.
وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس، أن ذلك يضمن إجراءات أكثر سرعة وكفاءة.
وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التصديق من خلال: ·موقع السفارة href="" gov/ar-ae/missions وموقع وزارة الخارجية href="" go والتطبيق الذكي UAE MOFA.
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