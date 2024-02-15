بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الإماراتية في عمان، أن خدمة تصديق المستندات في سفارة الإمارات العربية المتحدة في الأردن أصبحت متاحة حصريًا عبر الإنترنت.



وقالت في بيان صحافي اليوم الخميس، أن ذلك يضمن إجراءات أكثر سرعة وكفاءة.



وأشارت إلى أنه يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعملية التصديق من خلال: ‏·موقع السفارة href="" gov/ar-ae/missions وموقع وزارة الخارجية href="" go والتطبيق الذكي UAE MOFA.

