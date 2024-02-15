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فيديو- لحظة انتشال طفل حي من تحت الأنقاض اثر قصف الاحتلال على جنوب لبنان

2/15/2024 5:19:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشلت فرق الإسعاف فجر اليوم الخميس، طفلا حيا من تحت أنقاض مبنى قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة النبطية، جنوب لبنان.


وأفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عند ساعات الفجر الأولى، اليوم الخميس وابلا من القنابل الحارقة على أطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، البستان، وعيتا الشعب الحدودية.

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل، بينما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.


كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الناقورة ووادي حامول واللبونة في القطاع الغربي.


وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرى وبلدات جنوبية لم تتعرض للقصف منذ بداية الأحداث، من بينها شقة سكنية في النبطية مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين جراء هذه الغارات.


وقد تمكنت فرق الإسعاف والإغاثة عند ساعات الفجر الأولى من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 6 ساعات من البحث عن ناجين .


روسيا اليوم


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