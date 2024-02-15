أول طفل بلجيكي في العالم يُشفى من سرطان 'الورم الدبقي'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدى طفل بلجيكي توقعات الأطباء، بعدما شفي تماماً من ورم سرطاني في الدماغ، ليصبح أول طفل في العالم يشفى من هذا النوع من السرطان.شخّص الأطباء إصابة الطفل لوكاس بسرطان الورم الدبقي، وهو نوع نادر من أورام الدماغ السرطانية، وهو في السادسة من عمره، وأخبروا والديه بأن فرص الشفاء لديه معدومة، وأنه لن يعيش طويلاً.



وبعد 7 سنوات من التشخيص، شفي الطفل الذي يبلغ عمره الآن 13 عاماً، تماماً من الورم، وأصبح أول طفل في العالم يشفى من الورم الدبقي في جذع الدماغ، والذي يعتبر سرطاناً فتاكاً.

وقال طبيب لوكاس المعالج، ورئيس برنامج أورام المخ في مركز غوستاف روسي للسرطان في باريس، جاك غريل، إن الطفل تحلى بشجاعة منقطعة النظير، وتغلب على كل الصعاب للبقاء على قيد الحياة.



وسافر لوكاس وعائلته من بلجيكا إلى فرنسا، حتى يصبح واحداً من أوائل المرضى الذين انضموا إلى تجربة“بيوميدي”، التي تختبر أدوية جديدة محتملة لسرطان الورم الدبقي في الدماغ.



ومنذ بداية العلاج، استجاب لوكاس بقوة لعقار“إيفيروليموس”، الذي تم وصفه له بشكل عشوائي، وبعد تلقي العلاج لعدة أعوام، أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، أن الورم اختفى بشكل كامل.



كما استفاد 7 أطفال آخرين من التجربة، حيث تراجع السرطان لديهم إلى درجة معينة بعد سنوات من تشخيص إصابتهم، إلا أن لوكاس كان الوحيد الذي شفي تماماً من المرض.



ويُرجع الباحثون استجابة لوكاس للعلاج، إلى الخصائص البيولوجية الفردية لورمه، حيث اتسم بطفرة نادرة للغاية جعلت خلاياه أكثر حساسية للدواء.

ويقوم الباحثون حالياً بالمزيد من الدراسات على الأورام في المختبر، للعثور على دواء فعال لمحاربة جميع الطفرات السرطانية.



روسيا اليوم