فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) ا لوكيل الإخباري-
شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على وادي السلوقي في القطاع الشرقي جنوب لبنان.
وذكرت مصادر أن سلسلة الغارات الجوية استهدفت أيضا أطراف بلدات شقرا وحولا الحدوديتين.
ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أُطلق يوم أمس وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.
روسيا اليوم
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