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فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

2/15/2024 5:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ا لوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على وادي السلوقي في القطاع الشرقي جنوب لبنان.
وذكرت مصادر أن سلسلة الغارات الجوية استهدفت أيضا أطراف بلدات شقرا وحولا الحدوديتين.
ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أُطلق يوم أمس وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.


روسيا اليوم

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