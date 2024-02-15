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فيديو - تساقط برد غزير في معان

2/15/2024 5:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت حبات البرد مصاحبة لامطار غزيرة على محافظة معان اليوم الخميس، ونشرت دائرة الارصاد الجوية، مقطع مصور لتساقط غزير لحبات البرد.


ومن المتوقع أن تكون الهطولات المطرية اليوم غزيرة أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.


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