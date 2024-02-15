تركيا : فقدان 6 أشخاص بحادث غرق سفينة في بحر مرمرة

MENAFN - Al Wakeel News)غرقت سفينة شحن تركية يبلغ طولها 69 مترا، اليوم الخميس، في بحر مرمرة جنوب غرب جزيرة إمرالي.

وأعلنت المديرية العامة لسلامة السواحل (KEGM)، عن بدء جهود إنقاذ طاقم السفينة المكون من 6 أشخاص، وهم مواطنون أتراك.

وقالت المديرية في بيان لها: ""تم على الفور توجيه زوارق الإنقاذ السريعة KEGM-6 وKIYEM-4 التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية بوزارة النقل والبنية التحتية إلى مكان الحادث، يبلغ طول السفينة 69 مترا، وتحمل اسم "باتوهان أ"، غمرتها المياه في الجنوب الغربي من جزيرة إمرالي في بحر مرمرة".

من جهته، أعلن محافظ بورصة محمود دميرتاش عن إنشاء مركز للأزمات في مودانيا. وقال إنه بعد الحادث تم إرسال فريقين من المديرية العامة للسلامة الساحلية بالإضافة إلى فريق من منطقة بانديرما في باليكسير إلى المنطقة.

وأضاف دميرتاش أن: "الجهود مستمرة بشكل مكثف لإنقاذ طاقم السفينة المكون من 6 أشخاص، كانوا على متن السفينة التي غرقت بسبب تسرب المياه". وذكر أن ارتفاع الأمواج في المنطقة التي غرقت فيها السفينة اقترب من 3 أمتار، موضحا أنها غرقت قبالة سواحل منطقة كورشونلو في منطقة كاراجابي، على بعد 3.5 ميل من الشاطئ.

روسيا اليوم