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صحة غزة: الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله لثكنة عسكرية

2/15/2024 5:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي في خان يونس ويحوله إلى ثكنة عسكرية.


وأضافت أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويجرف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي.


ونوهت أن الاحتلال يجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطاقم الطبي على النزوح القسري من مجمع ناصر.

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