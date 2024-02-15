صحة غزة: الاحتلال يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله لثكنة عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي في خان يونس ويحوله إلى ثكنة عسكرية.
وأضافت أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويجرف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي.
ونوهت أن الاحتلال يجبر من تبقى من النازحين وعائلات الطاقم الطبي على النزوح القسري من مجمع ناصر.
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