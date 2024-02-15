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فيديو - إصابة صالح الجعفراوي بقصف إسرائيلي في غزة

2/15/2024 5:19:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، بجراح طفيفة بعد إنفجار صاروخ ألقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


ونشر الجعفراوي في يومياته عبر انستغرام مقطع لحظة تواجده في المستشفى لتلقي العلاج، ويظهر المقطع ملامح وجهه وهو يشعر بالألم .


وعرف صالح بصناعته للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومع بدء العدوان على قطاع غزة، حمل كاميرته وأصبح يوثّق وصول الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة، فحصدت مقاطعه مشاهدات عالية، ويتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام.


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