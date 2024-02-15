وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، إذ قلصت الوكالة توقعاتها للنمو في 2024.



وقالت الوكالة، إن وتيرة النمو من المقرر أن تتباطأ إلى 1.22 مليون برميل يوميا في 2024، أي حوالي نصف النمو الذي شهدناه العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ الحاد في الاستهلاك الصيني.



وكانت التوقعات في السابق تشير إلى نمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا.



وقالت وكالة الطاقة الدولية: "لقد انتهت إلى حد كبير مرحلة النمو الكبير في الطلب العالمي على النفط بعد جائحة كورونا".



وعدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالرفع فيما يتعلق بنمو إمدادات النفط العالمية في 2024 إلى 1.7 مليون برميل يوميا لتصل لمستوى غير مسبوق عند 103.8 مليون برميل يوميا بدعم من إمدادات من خارج أوبك+.