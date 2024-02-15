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لبنان: سنقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

2/15/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن حكومته ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد تماديها في العدوان على لبنان.


وقد شنت المقاتلات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق بجنوب لبنان، كما شنت يوم أمس سلسلة غارات مكثفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 11 مدنيا، وذلك بعد إطلاق حزب الله لصواريخ نحو صفد، أدت إلى مقتل جندية وجرح 8 عسكريين آخرين.


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