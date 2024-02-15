لبنان: سنقدم شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن حكومته ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد تماديها في العدوان على لبنان.
وقد شنت المقاتلات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق بجنوب لبنان، كما شنت يوم أمس سلسلة غارات مكثفة على عدة بلدات في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 11 مدنيا، وذلك بعد إطلاق حزب الله لصواريخ نحو صفد، أدت إلى مقتل جندية وجرح 8 عسكريين آخرين.
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