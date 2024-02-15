مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية، ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



ووفقا لبيان المديرية اليوم الخميس، نفذ مركز شابات القويسمة بالتعاون مع مركز أمن القويسمة والدفاع المدني، دورة تدريبية حول "الإسعافات الأولية" بحضور 25 شابة، ضمن الفئة العمرية من 18 -30 عاما.



واشتملت الدورة على تدريب المشاركين حول كيفية إجراء الإسعافات الأولية المختلفة، ومنها تضميد الجروح والحروق والكسور والكدمات والنزيف ولدغات الحشرات وحالات التسمم وتصحيح الأخطاء الناتجة عن بعض العادات السيئة في التعامل مع الحوادث المختلفة في المنزل، قبل نقل المصابين إلى المراكز الصحية أو المستشفى.



ونفذ مركز شباب القويسمة ورشة حول "المشاركة السياسية ودور الشباب في التأثير البرلماني" ضمن محور المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.



وهدفت الورشة إلى تعزيز الحياة السياسية والحزبية لدى الشباب عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لانخراطهم بالعمل السياسي والحزبي بشكل بناء وإيجابي، إضافة إلى تكريس الأحزاب جهودها في تفعيل دور الشباب ودعم أفكارهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية والحزبية.



كما استقبل مركز شباب العاصمة وفدا من هيئة الإغاثة الدولية بحضور 45 شابة من مخيم الأزرق للاجئين السوريين، ضمن الفئة العمرية من 18 - 24 سنة.



اطلع المشاركون خلالها على البرامج والأنشطة التي يقدمها المركز للأعضاء والمجتمع المحلي، وعلى الفرص المتاحة وآليات الدعم لأصحاب الأفكار الريادية والمبادرات الشبابية.



ونفذ مركز شابات ناعور ورشة عمل "للعناية بالحديقة المنزلية "، هدفت إلى تعريف المشاركات أهمية العناية بالنباتات من خلال التهوية والتعليم، وكيفية عملية الري الصحيحة واستخدام السماد المناسب.