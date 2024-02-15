الخناق الكاذب لدى الأطفال .. الأسباب والأعراض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن الخناق الكاذب يندرج ضمن الأمراض الشائعة لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات.فيروسات وبكتيرياوأوضحت الجمعية أن أسباب الخناق الكاذب تكمن في الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي، بسبب فيروسات البرد والإنفلونزا مثلا، كما أن فيروس الحصبة قد يسبب الإصابة بالخناق الكاذب.



وقد يرجع سبب الإصابة بالخناق الكاذب إلى البكتيريا أيضاً مثل المكورات العنقودية، إلى جانب الاستجابة التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات أو عث غبار المنزل، بالإضافة إلى دخان السجائر.



ضيق تنفس شديد

وعند الإصابة بالخناق الكاذب تصبح الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي ملتهبة وتنتفخ بشكل ملحوظ وتضيق المسالك الهوائية ويعاني الطفل من ضيق شديد في التنفس بشكل يهدد الحياة.

وتشمل الأعراض أيضاً نوبات سعال شديدة تشبه النباح وبحة في الصوت وصعوبات في البلع.

كما يلهث النفس، فضلاً عن سيلان الأنف والحمى، إذا كان سبب الخناق الكاذب يرجع إلى الإصابة بنزلة برد.



طرق العلاج

ويتم علاج الخناق الكاذب بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون، والتي تعمل على إزالة تورم الأغشية المخاطية.

وفي الحالات الحادة، يتم إعطاء الأدرينالين عن طريق البخاخات في عيادة طبيب الأطفال أو المستشفى.

وإذا كان سبب الإصابة بالخناق الكاذب يرجع إلى البكتيريا، فيكون هناك خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وفي هذه الحالة يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية.

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