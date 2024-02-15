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وزير إسرائيلي: الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يعقد الصراع

2/15/2024 5:19:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية سيجعل الصراع غير قابل للحل.


وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث.


بدوره أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية لن توافق على مكافأة الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس.

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