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رئيس الفيدرالي يتحدث مع الكونجرس عن العملات الرقمية المستقرة

2/15/2024 5:19:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة بوليتيكو الاقتصادية، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول أخبر الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار تشريعي للعملات الرقمية المستقرة.
وجاء ذلك بالتزامن مع تجاوز البيتكوين مستوى 52 ألف دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تسجل الآن 52.151 دولار بزيادة بنسبة 1.2% في الـ 24 ساعة الماضية، حيث تخطت القيمة السوقية للعملة الرقمية الشهيرة حاجز التريليون لأول مرة منذ أواخر عام 2021.
فيما تجاوزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية حاجز الـ 2 تريليون دولار.
وقال باول إن موافقة الكونجرس ستكون مطلوبة لأي عملة رقمية للبنك المركزي قبل أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأنها.
وأوضح باول في اجتماعه مع لجنة الخدمات المالية: "نحن بحاجة إلى إطار للعملات الرقمية المستقرة وأنا داعم للغاية ويسعدني أننا قريبون من تحقيق هذا الأمر".


وحيث كرر باول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن الموافقة على العملات الرقمية المستقرة.

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