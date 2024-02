مجموعة أغذية تقدم أداءً مميزاً، يتجاوز نطاق الإرشادات السنوية في النتائج الأولية لعام 2023

ABU DHABI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 15, 2024 /EINPresswire / -- ارتفاع صافي إيرادات المجموعة + 12.1% على أساس سنوي إلى 4.6 مليار درهم إماراتي (أعلى من نطاق الإرشادات للعام بأكمله الذي يتراوح بين 10%-12%). ارتفاع الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل LFL +5.7% على أساس سنويارتفاع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء +21.2% على أساس سنوي؛ سجل الهامش مستوى 15.1% (بارتفاع +113 نقطة أساس، وهو ما يتجاوز نطاق الإرشادات السنوية الذي يتراوح بين 40-60 نقطة أساس)ارتفاع صافي الربح الأساسي للمجموعة +25.5% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 7.5% (ارتفاع +80 نقطة أساس، متجاوزًا نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30-50 نقطة أساس)ارتفاع صافي أرباح المجموعة المعلن عنها1 +9.9% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 6.6%أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، ("أغذية" أو "المجموعة") إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اليوم عن نتائجها الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار درهم إماراتي خلال العام 2023، مدعوما باستمرار التحول في محفظة المنتجات للمجموعة نحو القطاعات عالية النمو في الأسواق الأساسية المستهدفة. كان قطاع الوجبات الخفيفة هو القطاع الأفضل أداءً، حيث حقق نموًا بنسبة 38.0% على أساس سنوي. بلغ نمو إيرادات المجموعة بحسب المقارنة بالمثل 5.7% على أساس سنوي، وكان قطاع الأعمال الزراعية (ارتفع +19.9% على أساس سنوي) والمياه والأغذية (ارتفع +6.0% على أساس سنوي) من المساهمين الرئيسيين في النمو خلال هذه الفترة.وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 21.2% على أساس سنوي إلى 689 مليون درهم خلال فترة الإفصاح، مع زيادة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بمقدار +113 نقطة أساس (تجاوز نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 40 و60 نقطة أساس) إلى 15.1%. تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء نمو الإيرادات، مع زيادة الأحجام والتنوع مما أدى إلى زيادة قدرة المجموعة على تقديم منتجات مبتكره لتلبية حاجات المستهلك، وتحسين مزيج المنتجات والقنوات، والاستفادة من قنوات الشراء بشكل إيجابي، وإضفاء التميز على عروض منتجاتها.ارتفع صافي أرباح المجموعة الأساسية1 بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم إماراتي، مما أدى إلى توسيع هامش صافي الربح بمقدار +80 نقطة أساس (متجاوزًا نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30-50 نقطة أساس) ليصل إلى 7.5%، على الرغم من تحديات أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة طوال عام 2023.ارتفع صافي أرباح المجموعة1 المعلن عنها بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 299.6 مليون درهم (بعد خصم عملية لمرة واحدة).وارتفعت ربحية السهم الأساسية1 بنسبة 23.0% على أساس سنوي إلى 0.384 درهم إماراتي، في حين ارتفعت ربحية السهم المعلن عنها1 بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 0.330 درهم إماراتي.نمو إيرادات الوجبات الخفيفة بنسبة 38.0% على أساس سنوي (ارتفاع 9.3% على أساس المقارنة بالمثل) بفضل النمو القوي في الإيرادات عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة، بريادة منتجات التمور وابتكارات التعبئة والتغليف عبر نطاقات القيمة المتوسطة والعالية، والنمو في أصناف التمور، جنبًا إلى جنب مع التحول المتميز في محفظة المجموعة، بالإضافة إلى نمو القيمة عبر قنوات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي (مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل). باستثناء التمور، بلغت مساهمة الإيرادات لسنة 2023 من شركة "بي إم بي" و"أبو عوف" مجتمعتين 546 مليون درهم، حيث شهدت الأولى نمواً أكبر في الأسواق الأساسية، واستمرت زيادة الأحجام والقيمة في القهوة ذات العلامة التجارية المتميزة في "أبو عوف" في مصر مما أدى إلى زيادة بنسبة 72% في إيرادات العملة المحلية للعام 2023.نمو إيرادات المياه والأغذية بنسبة 6.0% على أساس سنوي، مما يعكس النمو الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بالتميز والابتكار، مع توسع الهوامش بسبب تحسن المزيج والإنتاجية. واصلت المجموعة الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق في مجال المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت بنجاح ابتكارات ذات قيمة مضافة مثل العين بلس (المياه المدعمة بالزنك)، والعبوات الزجاجية الفاخرة، وزجاجة مصنعة 100% من البولي إيثيلين تيرفثالاتrPET (المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك والقابلة لإعادة التدوير بشكل لا نهائي). كما ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية أيضًا، مع الأداء المتميز في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية تركيا.أظهرت منتجات البروتين والمنتجات المجمدة مرونة على الرغم من انخفاضها بالدرهم الإماراتي، وسط تحديات البيئة الاقتصادية والاستهلاكية لعام 2023، والتي تضمنت الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري. قام هذا القطاع بشكل استباقي بحماية والتركيز على ربحيته وريادته في السوق من خلال تنفيذ استراتيجيات التسعير وتحسين التكاليف بمهارة.نمو إيرادات الأعمال الزراعية بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مع نمو واضح في أحجام الدقيق والأعلاف، بفضل مبيعات الأعلاف من خلال تطبيق Agrivita للهاتف المحمول، مما يوفر راحة إضافية للمستخدمين ويزيد من القدرة التنافسية. وقد ارتفع أداء القطاع بشكل ملحوظ على أساس سنوي، مما يعكس تنفيذ العمليات في السوق وانضباط في التكاليف.وبلغ إجمالي أصول مجموعة أغذية 6.6 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين2 2.9 مليار درهم إماراتي.وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "يُظهر الأداء القوي المستمر لمجموعة أغذية، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، قدرة المجموعة على جني الثمار من أنشطة الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، والاستفادة من التآزر عبر المجموعة، وإعطاء الأولوية للابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتحسين عملياتها للحفاظ على الربحية. وأنا على ثقة من أن أغذية ستعزز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية، بهدف توفير منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وموثوقة لعدد متزايد من المستهلكين".وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعد النمو القوي في الإيرادات والأرباح خلال العام الماضي بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. أنا متأكد من أن أغذية قادرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة، بينما نواصل تحقيق طموحنا في أن نصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها".النتائج الأولية للشركة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى-النهاية-حول أغذيةنبذة عن مجموعة "أغذية":تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على ...

