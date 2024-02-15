مجموعة أغذية تقدم أداءً مميزاً، يتجاوز نطاق الإرشادات السنوية في النتائج الأولية لعام 2023

ABU DHABI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 15, 2024 /EINPresswire / -- ارتفاع صافي إيرادات المجموعة + 12.1% على أساس سنوي إلى 4.6 مليار درهم إماراتي (أعلى من نطاق الإرشادات للعام بأكمله الذي يتراوح بين 10%-12%). ارتفاع الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل LFL +5.7% على أساس سنويارتفاع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء +21.2% على أساس سنوي؛ سجل الهامش مستوى 15.1% (بارتفاع +113 نقطة أساس، وهو ما يتجاوز نطاق الإرشادات السنوية الذي يتراوح بين 40-60 نقطة أساس)ارتفاع صافي الربح الأساسي للمجموعة +25.5% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 7.5% (ارتفاع +80 نقطة أساس، متجاوزًا نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30-50 نقطة أساس)ارتفاع صافي أرباح المجموعة المعلن عنها1 +9.9% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 6.6%أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، ("أغذية" أو "المجموعة") إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اليوم عن نتائجها الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليار درهم إماراتي خلال العام 2023، مدعوما باستمرار التحول في محفظة المنتجات للمجموعة نحو القطاعات عالية النمو في الأسواق الأساسية المستهدفة. كان قطاع الوجبات الخفيفة هو القطاع الأفضل أداءً، حيث حقق نموًا بنسبة 38.0% على أساس سنوي. بلغ نمو إيرادات المجموعة بحسب المقارنة بالمثل 5.7% على أساس سنوي، وكان قطاع الأعمال الزراعية (ارتفع +19.9% على أساس سنوي) والمياه والأغذية (ارتفع +6.0% على أساس سنوي) من المساهمين الرئيسيين في النمو خلال هذه الفترة.وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 21.2% على أساس سنوي إلى 689 مليون درهم خلال فترة الإفصاح، مع زيادة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بمقدار +113 نقطة أساس (تجاوز نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 40 و60 نقطة أساس) إلى 15.1%. تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء نمو الإيرادات، مع زيادة الأحجام والتنوع مما أدى إلى زيادة قدرة المجموعة على تقديم منتجات مبتكره لتلبية حاجات المستهلك، وتحسين مزيج المنتجات والقنوات، والاستفادة من قنوات الشراء بشكل إيجابي، وإضفاء التميز على عروض منتجاتها.ارتفع صافي أرباح المجموعة الأساسية1 بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم إماراتي، مما أدى إلى توسيع هامش صافي الربح بمقدار +80 نقطة أساس (متجاوزًا نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30-50 نقطة أساس) ليصل إلى 7.5%، على الرغم من تحديات أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة طوال عام 2023.ارتفع صافي أرباح المجموعة1 المعلن عنها بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 299.6 مليون درهم (بعد خصم عملية لمرة واحدة).وارتفعت ربحية السهم الأساسية1 بنسبة 23.0% على أساس سنوي إلى 0.384 درهم إماراتي، في حين ارتفعت ربحية السهم المعلن عنها1 بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 0.330 درهم إماراتي.نمو إيرادات الوجبات الخفيفة بنسبة 38.0% على أساس سنوي (ارتفاع 9.3% على أساس المقارنة بالمثل) بفضل النمو القوي في الإيرادات عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة، بريادة منتجات التمور وابتكارات التعبئة والتغليف عبر نطاقات القيمة المتوسطة والعالية، والنمو في أصناف التمور، جنبًا إلى جنب مع التحول المتميز في محفظة المجموعة، بالإضافة إلى نمو القيمة عبر قنوات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي (مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل). باستثناء التمور، بلغت مساهمة الإيرادات لسنة 2023 من شركة "بي إم بي" و"أبو عوف" مجتمعتين 546 مليون درهم، حيث شهدت الأولى نمواً أكبر في الأسواق الأساسية، واستمرت زيادة الأحجام والقيمة في القهوة ذات العلامة التجارية المتميزة في "أبو عوف" في مصر مما أدى إلى زيادة بنسبة 72% في إيرادات العملة المحلية للعام 2023.نمو إيرادات المياه والأغذية بنسبة 6.0% على أساس سنوي، مما يعكس النمو الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بالتميز والابتكار، مع توسع الهوامش بسبب تحسن المزيج والإنتاجية. واصلت المجموعة الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق في مجال المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت بنجاح ابتكارات ذات قيمة مضافة مثل العين بلس (المياه المدعمة بالزنك)، والعبوات الزجاجية الفاخرة، وزجاجة مصنعة 100% من البولي إيثيلين تيرفثالاتrPET (المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك والقابلة لإعادة التدوير بشكل لا نهائي). كما ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية أيضًا، مع الأداء المتميز في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية تركيا.أظهرت منتجات البروتين والمنتجات المجمدة مرونة على الرغم من انخفاضها بالدرهم الإماراتي، وسط تحديات البيئة الاقتصادية والاستهلاكية لعام 2023، والتي تضمنت الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري. قام هذا القطاع بشكل استباقي بحماية والتركيز على ربحيته وريادته في السوق من خلال تنفيذ استراتيجيات التسعير وتحسين التكاليف بمهارة.نمو إيرادات الأعمال الزراعية بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مع نمو واضح في أحجام الدقيق والأعلاف، بفضل مبيعات الأعلاف من خلال تطبيق Agrivita للهاتف المحمول، مما يوفر راحة إضافية للمستخدمين ويزيد من القدرة التنافسية. وقد ارتفع أداء القطاع بشكل ملحوظ على أساس سنوي، مما يعكس تنفيذ العمليات في السوق وانضباط في التكاليف.وبلغ إجمالي أصول مجموعة أغذية 6.6 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين2 2.9 مليار درهم إماراتي.وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "يُظهر الأداء القوي المستمر لمجموعة أغذية، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، قدرة المجموعة على جني الثمار من أنشطة الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، والاستفادة من التآزر عبر المجموعة، وإعطاء الأولوية للابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتحسين عملياتها للحفاظ على الربحية. وأنا على ثقة من أن أغذية ستعزز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية، بهدف توفير منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وموثوقة لعدد متزايد من المستهلكين".وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعد النمو القوي في الإيرادات والأرباح خلال العام الماضي بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. أنا متأكد من أن أغذية قادرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة، بينما نواصل تحقيق طموحنا في أن نصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وخارجها".النتائج الأولية للشركة متاحة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى-النهاية-حول أغذيةنبذة عن مجموعة "أغذية":تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على ...

ايهاب رزق

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