مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلى دا سيلفا فى قصر الاتحادية

مراسم استقبال رسمية للرئيس البرازيلى دا سيلفا فى قصر الاتحادية
التاريخ
2/15/2024 4:32:56 AM
(MENAFN
- Youm7) أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" لدى وصوله قصر الاتحادية.
وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.
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