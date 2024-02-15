اعرف أماكن معارض أهلا رمضان 2024 فى محافظة الجيزة

MENAFN - Youm7) تكثف محافظة الجيزة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلاً رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

تخطط المحافظة لإقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان " فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتغطية كل قطاعات المحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة.

وتستهدف محافظة الجيزة إقامة معارض لـ"أهلًا رمضان" في كل من (العمرانية، والمنيب، وإمبابة، والدقي، والبدرشين، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، وأطفيح، والصف، والوراق)، حيث بدأت المحافظة وبالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز المعرض الرئيسي في أرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة 1000 متر بجوار محور كمال عامر بالعمرانية، وقريبًا ستبدأ في تجهيز معرض إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، ومعرض البدرشين بشارع عمر بن العاص على مساحة 500 متر.

يُذكر أن معارض "أهلا رمضان 2024" تنطلق اعتبارًا من اليوم الخميس في العديد من المحافظات لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان"، حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 الف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.