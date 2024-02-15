وزيرة الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية فى مجمع ناصر الطبى

MENAFN - Youm7) حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس، من كارثة إنسانية وشيكة، جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبى فى مدينة خان يونس، حيث كانوا قد نزحوا إليه قسرا.

واستشهد فجر اليوم مواطن فلسطيني، وأصيب عدد من المرضى جراء قصف الاحتلال قسم العظام في المستشفى، كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.

وقالت الكيلة، إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.. مؤكدة أن قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكان آمن في القطاع، وهو ما أدى حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 28 ألفا و 600 مواطن وإصابة نحو 69 ألفا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.

وأكدت الوزيرة - في مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية - أن ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مستشفيات قطاع غزة، والتي من بينها مجمع الشفاء الطبي، حين أجبر النازحين على إخلاء المستشفى، واستهدفهم بالنار والاعتقال خلال خروجهم.

وأضافت "أن النازحين لجأوا لمجمع ناصر الطبى هربا من عدوان الاحتلال الوحشي، إذ لا مكان آمنا في القطاع، وأن القانون الدولي الإنساني يكفل حق كل إنسان مستأمن في المؤسسات المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف"، مشيرة إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مروعة، جراء استمرار عدوان الاحتلال وانعدام الغذاء والشراب والدواء، وانتشار الأمراض وخطر الموت الذي يلاحقهم في كل مكان يستأمنون به.

وتحاصر قوات الاحتلال المجمع الطبي لليوم الـ25 على التوالي، إذ يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، وهو ما أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من الحركة بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا وأكثر من 10 آلاف نازح.



