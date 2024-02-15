بدء اجتماع الدورة الوزارية 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى

MENAFN - Youm7) بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يوسف الشمالى، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم.

ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023، والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023 ،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضى.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)،والاستثمار في الدول العربية،واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء،والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)،ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك،وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023،والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي ،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي ،والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023 ، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناقش المجلس ،متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.



