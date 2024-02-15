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أبو الغيط يحذر من تبعات اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح الفلسطينية

2/15/2024 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذه الدورة من أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى تأتى وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والخطورة، مشيرا إلى تلك الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة الصامدة منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي، وما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال، وسط عجز دولي شجع الاحتلال على الاستمرار فى همجيته وهو احتلال لم يعد يخفيا خططه الممعنة في الوحشية والمتجردة من كل الإنسانية.



وأعرب، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، عن قلقه جراء ما يعلن عنه قادة الاحتلال من عزمهم اجتياح مدينة رفح التي فرّ إليها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني هربا من القصف العشوائي لباقي أراضي القطاع.



وأضاف أن هذا الاجتياح إن حدث، يهدد بكارثة إنسانية واشتعال للوضع الإقليمي على نحو نحذّر منه بشدة، موضحا أن هناك عقلاء كثيرون عبر العالم (من بينهم حتى داعمون للاحتلال) محذرا بشدة من تبعاته وآثاره الممتدة على كل الأصعدة، ومناشدا كل الأطراف التي تدرك خطورة الموقف التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الخطط الجنونية قبل فوات الأوان.












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