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صحة غزة: الاحتلال اقتحم مجمع ناصر الطبى وحوله لثكنة عسكرية

2/15/2024 4:32:45 AM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مجمع ناصر الطبى ويحوله إلى ثكنة عسكرية بعد أن هدم السور الجنوبى واقتحم المجمع من هذا الاتجاه.

وأضاف القدرة - في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، ويجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع منذ الفجر تحت القصف والتهديد.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يطلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.








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