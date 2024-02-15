صحة غزة: الاحتلال اقتحم مجمع ناصر الطبى وحوله لثكنة عسكرية

(MENAFN
- Youm7) قال المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مجمع ناصر الطبى ويحوله إلى ثكنة عسكرية بعد أن هدم السور الجنوبى واقتحم المجمع من هذا الاتجاه.
وأضاف القدرة - في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع، ويجبر ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من المجمع منذ الفجر تحت القصف والتهديد.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يطلب من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم بما فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.
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