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وزير الرى: الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري للمنشآت والأملاك التابعة للوزارة

2/15/2024 4:32:40 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور هانى سويلم،
وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط، لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات.



واستعرض سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية ، حيث تم إستعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد إستخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف) ، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، فضلا عن قيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة) ، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة،
سواء في داخل الموجة 22 للإزالات او خارجها.



وتم استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.



وأكد سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي - منشور رقم (9) - وقيام رؤساء الإدارات المركزية بإعتماد تشكيل لجان الإختيار بالادارات بنطاق المحافظة، وكذا الإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق، مشددا على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة، حيث أكد
رؤساء الإدارات المركزية على شكر السادة العاملين الحاصلين على تلك المكافأة للسيد الوزير، وانها أصبحت عامل مشجع وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها .



وفي اطار حوكمة إدارة المنظومة المائية
فقد شددسويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات - سيارات - تطهيرات - تحصيلات - صيانة البوابات) ، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية .



وفي إطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه
فقد أكد سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية .



ووجه سويلم خلال اللقاءات باستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 لاتمام تلك التطهيرات ، وأيضاً ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة .



كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والاداريين والفنيين وتحديد الإحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة .



وفيما يخص محافظة أسوان
وجه سويلم بوضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة ، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة .



وفى محافظة الفيوم وجه سويلم بالتنسيق بين هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وإستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة ، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة .



وفى محافظة سوهاج، وجه سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بمحافظة سوهاج وإجراءات تحصيلها .



وفى محافظة قنا، وجه سويلم بمتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى ، ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير 2024 .



وفى محافظة أسيوط، وجه سويلم بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام المحافظة وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام 10 آلاف فدان .
















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