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نقيب الصناعات الهندسية: تدريب العمال ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وزيادة الإنتاج

2/15/2024 4:32:39 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد منير الفقي، دورة تثقيفية لأعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، تحت عنوان تأهيل النقابي لعصر الذكاء الاصطناعي.



وأكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أن تدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية علي مواكبة العصر، أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وما له من تأثير علي ادائه وإنتاجه وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.



وأضاف الفقي:
تثقيف العاملين وأعضاء التنظيم النقابي، يحتل مساحة كبيرة من أنشطة النقابة العامة ، مشيرا إلي مشاركة أعضاء من كل اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مؤكدا أن التنظيم النقابي المصري دائما يطور من أدوات العامل ويعمل علي صقل خبراته علي كافة المستويات النقابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ليكون ملما ومشاركا في قضايا وطنه، بتنمية وعيه، ليصبح حائط صد ضد أي محاولات لترديد الشائعات أو زعزعة استقرار الوطن.



شارك بالدورة التدريبية أعضاء من اللجان النقابية في 22 شركة، وحاضر باليوم الاول بالدورة التثقيفية التي استمرت لمدة يومين ، الدكتور أحمد عاطف خبير التشريعات العمالية ، متناولا مهارات العمل النقابي، والدكتور ماهر عزت متناولا تدريبا حول تأهيل النقابي لعصر الذكاء الاصطناعي وأهمية ذلك في العصر الحديث، كما حاضر باليوم الثاني الدكتور عبدالغفار الانصاري، شارحا باستفاضة إدارة الجودة الشاملة ، وأهمية الشروط للوصول للجودة الشاملة وكيفية إدارتها.


















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