Thursday, 15 February 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان 2024 بشبرا الخيمة السبت

2/15/2024 4:32:39 AM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير
التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعد غدا السبت
معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.



وانطلقت اليوم الخميس معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر أيضاً.



كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتكثيف ضخ المنتجات الغذائية
بالمنافذ
تزامنا مع انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات ، كما شكلت الوزارة مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.












MENAFN15022024000132011024ID1107855688

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث