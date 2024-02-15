ستارلينك تحصل على موافقة لتشغيل الإنترنت فى إسرائيل وأجزاء من غزة

MENAFN - Youm7) وافق وزير الاتصالات الإسرائيلى شلومو قرعى، اليوم الخميس، على تقديم شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، لخدمة الانترنت فى إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق بين قرعي وممثلي شركة "ستارلينك" سيتم توفير خدمة الانترنت لمستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة "رفح" أقصى جنوب القطاع، مع توسيع لاحق في خدمة الانترنت في القطاع المُحاصر، بناء على موافقات إسرائيلية، وبعد الخضوع لفحص دقيق ولكل موقع على حدة، من قبل قوات الأمن في إسرائيل، حتى يتم التأكد من أن هذه المعدات لن يتم استخدامها من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية.



وبوسع "ستارلينك" تقديم خدمات الاتصال بالانترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق المنعزلة والتي لا تتوافر فيها بنية تحتية اتصالاتية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بنية الاتصالات التحتية في قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت مرات عديدة عن القطاع. وقالت شركتا الاتصالات الفلسطينية وجوال، أمس الأربعاء، إن كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة انقطعت.



