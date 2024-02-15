ستارلينك تحصل على موافقة لتشغيل الإنترنت فى إسرائيل وأجزاء من غزة

(MENAFN
- Youm7) وافق وزير الاتصالات الإسرائيلى شلومو قرعى، اليوم الخميس، على تقديم شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، لخدمة الانترنت فى إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة.
وبموجب الاتفاق بين قرعي وممثلي شركة "ستارلينك" سيتم توفير خدمة الانترنت لمستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة "رفح" أقصى جنوب القطاع، مع توسيع لاحق في خدمة الانترنت في القطاع المُحاصر، بناء على موافقات إسرائيلية، وبعد الخضوع لفحص دقيق ولكل موقع على حدة، من قبل قوات الأمن في إسرائيل، حتى يتم التأكد من أن هذه المعدات لن يتم استخدامها من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية.
وبوسع "ستارلينك" تقديم خدمات الاتصال بالانترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق المنعزلة والتي لا تتوافر فيها بنية تحتية اتصالاتية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بنية الاتصالات التحتية في قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمة الانترنت مرات عديدة عن القطاع. وقالت شركتا الاتصالات الفلسطينية وجوال، أمس الأربعاء، إن كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة انقطعت.
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