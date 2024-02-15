إعلام البرازيل يبرز زيارة الرئيس دا سيلفا لمصر

(MENAFN
- Youm7) سلط الإعلام البرازيلي الضوء على وصول الرئيس البرازيلي لولا دا سيفا إلى القاهرة ، في زيارة تستغرق يومين، ويبدأ جدول الأعمال الرسمي اليوم الخميس، ومن المتوقع عقد اتفاقيات ثنائية ويدلي بتصريح صحفية ، كما سيزور لولا مقر جامعة الدول العربية.
وقالت وكالة "برازيليا" إن الزيارة إلى القاهرة تتزامن بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، وتعد البلاد حاليا الشريك التجارى الثانى للبرازيل فى أفريقيا.
وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للرئيس إلى القارة الأفريقية خلال فترة ولايته الثالثة،
وفي أغسطس من العام الماضي، زار لولا ثلاث دول أخرى: جنوب أفريقيا وأنجولا وساو تومي وبرينسيبي.
وأشارت صحيفة فولها دى ساو باولو إلى أن مكافحة عدم المساواة والجوع، والتحول في مجال الطاقة، وتغير المناخ، وإصلاح المؤسسات الدولية، فضلا عن توسيع التجارة بين البرازيل والدول الأفريقية، هي بعض القضايا التي يجب على الرئيس لولا أن يعالجها في هذه الرحلة إلى القارة، والتي تتضمن أيضًا زيارة إلى إثيوبيا.
وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 2.8 مليار دولار ، منها 489 مليون دولار من المنتجات المصرية التي استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار من المنتجات البرازيلية المصدرة.
وتتوقع الحكومة البرازيلية زيادة التجارة بين البلدين خلال السنوات المقبلة، بعد فتح السوق المصرية أمام مختلف المنتجات البرازيلية في عام 2023، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والدواجن والقطن والموز والجيلاتين والكولاجين.
وفي عام 2024، أصبحت مصر عضوا في مجموعة البريكس، وهي كتلة تجمع الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وستشارك الدولة الإفريقية أيضًا في مجموعة العشرين بدعوة من الحكومة البرازيلية، التي تترأس حتى ديسمبر كتلة أكبر 20 اقتصادًا في العالم.
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