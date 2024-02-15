إعلام البرازيل يبرز زيارة الرئيس دا سيلفا لمصر

MENAFN - Youm7) سلط الإعلام البرازيلي الضوء على وصول الرئيس البرازيلي لولا دا سيفا إلى القاهرة ، في زيارة تستغرق يومين، ويبدأ جدول الأعمال الرسمي اليوم الخميس، ومن المتوقع عقد اتفاقيات ثنائية ويدلي بتصريح صحفية ، كما سيزور لولا مقر جامعة الدول العربية.

وقالت وكالة "برازيليا" إن الزيارة إلى القاهرة تتزامن بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، وتعد البلاد حاليا الشريك التجارى الثانى للبرازيل فى أفريقيا.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للرئيس إلى القارة الأفريقية خلال فترة ولايته الثالثة،

وفي أغسطس من العام الماضي، زار لولا ثلاث دول أخرى: جنوب أفريقيا وأنجولا وساو تومي وبرينسيبي.

وأشارت صحيفة فولها دى ساو باولو إلى أن مكافحة عدم المساواة والجوع، والتحول في مجال الطاقة، وتغير المناخ، وإصلاح المؤسسات الدولية، فضلا عن توسيع التجارة بين البرازيل والدول الأفريقية، هي بعض القضايا التي يجب على الرئيس لولا أن يعالجها في هذه الرحلة إلى القارة، والتي تتضمن أيضًا زيارة إلى إثيوبيا.

وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 2.8 مليار دولار ، منها 489 مليون دولار من المنتجات المصرية التي استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار من المنتجات البرازيلية المصدرة.

وتتوقع الحكومة البرازيلية زيادة التجارة بين البلدين خلال السنوات المقبلة، بعد فتح السوق المصرية أمام مختلف المنتجات البرازيلية في عام 2023، مثل الأسماك والمنتجات السمكية والدواجن والقطن والموز والجيلاتين والكولاجين.

وفي عام 2024، أصبحت مصر عضوا في مجموعة البريكس، وهي كتلة تجمع الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وستشارك الدولة الإفريقية أيضًا في مجموعة العشرين بدعوة من الحكومة البرازيلية، التي تترأس حتى ديسمبر كتلة أكبر 20 اقتصادًا في العالم.











