مقتل وإصابة 21 شخصا فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

MENAFN - Youm7) قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إنه خلال اليوم الماضى، قتلت القوات الروسية ثمانية من سكان منطقة دونيتسك وأصابت هجماتها 13 شخصا آخرين.

وأوضح فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، "في 14 فبراير، قتل الروس 8 من سكان منطقة دونيتسك: 3 في منطقة سيليدوف و3 في ميكولايفكا، و2 في بهاتير".

وأضاف فيلاشكين، أن 13 شخصا آخرين أصيبوا خلال اليوم.

وأكد رئيس إدارة الدولة الإقليمية، أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك لا يشمل منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

من جانب أخر أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 399 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما سجلت مقتل 950 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و442 دبابة و12 ألفا و90 من المركبات المدرعة و9 آلاف و620 من النظم المدفعية و984 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و671 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا عن 1524 من المعدات الخاصة و7 آلاف و404 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و12 ألفا و691 من المركبات وخزانات الوقود".