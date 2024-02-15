مقتل وإصابة 21 شخصا فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

(MENAFN
- Youm7) قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إنه خلال اليوم الماضى، قتلت القوات الروسية ثمانية من سكان منطقة دونيتسك وأصابت هجماتها 13 شخصا آخرين.
وأوضح فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، "في 14 فبراير، قتل الروس 8 من سكان منطقة دونيتسك: 3 في منطقة سيليدوف و3 في ميكولايفكا، و2 في بهاتير".
وأضاف فيلاشكين، أن 13 شخصا آخرين أصيبوا خلال اليوم.
وأكد رئيس إدارة الدولة الإقليمية، أن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك لا يشمل منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.
من جانب أخر أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 399 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما سجلت مقتل 950 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و442 دبابة و12 ألفا و90 من المركبات المدرعة و9 آلاف و620 من النظم المدفعية و984 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و671 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا عن 1524 من المعدات الخاصة و7 آلاف و404 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و12 ألفا و691 من المركبات وخزانات الوقود".
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