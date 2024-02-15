ضابط بيروفى يرتدى زى دب لاستدراج تاجرة مخدرات بلافتة رومانسية فى الفلانتين ..فيديو

(MENAFN
- Youm7) لجأ ضابط بيروفى لحيلة جديدة للقبض على أحد تجار المخدرات في البلاد ، وقام بارتداء زى دمية "دب" وذهب إلى منزل تاجرة مخدرات في العاصمة ليما، فى يوم الاحتفال بالفلانتين، وكان يمسك بالونا على شكل قلب وعلبة من الشيكولاتة ولافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي".
بيرو
وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الفيديو الذى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الشرطي وهو يجلس على إحدى ركبتيه ويحمل لافتة "انت سبب ابتسامتى ".
هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.
قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.
ولم تكن هي المرة الوحيدة التي يقوم بها رجال الشرطة في بيرو بالتنكر، حيث إن أحد ضباط الوحدة السريين تنكر فى وقت سابق في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، ما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي لوكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة.
الشرطة البيروفية
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