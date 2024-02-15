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ضابط بيروفى يرتدى زى دب لاستدراج تاجرة مخدرات بلافتة رومانسية فى الفلانتين ..فيديو

2/15/2024 4:32:35 AM
(MENAFN- Youm7) لجأ ضابط بيروفى لحيلة جديدة للقبض على أحد تجار المخدرات في البلاد ، وقام بارتداء زى دمية "دب" وذهب إلى منزل تاجرة مخدرات في العاصمة ليما، فى يوم الاحتفال بالفلانتين، وكان يمسك بالونا على شكل قلب وعلبة من الشيكولاتة ولافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي".



بيرو

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الفيديو الذى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الشرطي وهو يجلس على إحدى ركبتيه ويحمل لافتة "انت سبب ابتسامتى ".

هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.

قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات من منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.



ولم تكن هي المرة الوحيدة التي يقوم بها رجال الشرطة في بيرو بالتنكر، حيث إن أحد ضباط الوحدة السريين تنكر فى وقت سابق في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، ما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي لوكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة.


الشرطة البيروفية









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