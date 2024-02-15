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الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو

2/15/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ مسئولو نادى الزمال المفاوضات مع أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى الموسم المقبل خاصة أن اللاعب من حقه التوقيع لأى نادى بداية من يناير 2025 دون الرجوع لإدارة ناديه.



ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى جس نبض زيزو لمعرفة طلباته المادية،من أجل تجديد عقده مبكراً دون الانتظار لفترة السماح التى يكون فيها بإمكان اللاعب التوقيع لأى نادى، وحتى يكون لدى الإدارة متسع من الوقت يتفاوضوا فيه معه دون ضغوط.



ويتحرك مسئولو نادى الزمالك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" ، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.












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