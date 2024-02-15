الإسماعيلى يعد سيناريو الإطاحة بالثلاثى باسم مرسى وهاشم ومحسن

MENAFN - Youm7) وضع مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، سيناريو للإطاحة بالثلاثى باسم مرسى وأحمد محسن ومحمد هاشم بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

وطلب إيهاب جلال من مسئولي الإسماعيلى رحيل الثنائى باسم مرسى وأحمد محسن من الفريق لعدم الحاجة لخدماتهما في الفترة المقبلة، إلا أن اللاعبين رفضا الرحيل في يناير الماضى وتمسكا بالبقاء وعدم الرحيل.

واستبعد إيهاب جلال أيضا محمد هاشم من التدريبات الجماعية، بعد رفض اللاعب تمديد تعاقده مع الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، ووقع على عقود الانتقال إلى المصرى البورسعيدى من الموسم الجديد، ليخرج من حسابات إيهاب جلال في الفترة المتبقية من الموسم.

وقرر إيهاب جلال منع اللاعبين الثلاثة من التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، والاكتفاء بالتدريب بشكل منفرد لنهاية الموسم وعدم الاستعانة بهم في أي مباراة للإسماعيلى في القترة المقبلة.

وفى سياق آخر، أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، أن قطاع الناشئين والبراعم يتطور بشكل ملحوظ، مقدما الشكر والتقدير لكافة المدربين والإداريين على تحملهم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال الأشهر الماضية.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات للموقع الرسمي: "مجلس الإدارة نجح في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمدربي ومسؤولي القطاع في سابقة تحدث للمرة الأولى، وهدفنا وضع أسس تضمن تطور النشء بحيث يصبح لاعب محترف يفيد الفريق الأول خلال المستقبل القريب من خلال العمل على تثقيفه بشكل جيد، واستمعنا للطلبات والمقترحات من بعض المدربين والتي سيتم العمل على تلبيتها في الفترة المقبلة".



